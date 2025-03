Experiências mágicas e interativas: a 2a1 Cenografia transforma shoppings em verdadeiros parques temáticos em 2025

Com atrações imersivas e cenários impressionantes, a empresa inaugura o ano com experiências temáticas que encantam crianças e adultos nos principais shoppings do Brasil

Divulgação Experiências imersivas chegam a shoppings de todo o Brasil e transportam o público para os universos de Harry Potter, Pokémon e Bluey



A magia do entretenimento nos shoppings brasileiros ganha um novo capítulo em 2025! Com mais de duas décadas revolucionando o setor, a 2a1 Cenografia inicia o ano com um calendário repleto de atrações temáticas que prometem surpreender o público e transformar espaços comerciais em cenários de pura fantasia.

A empresa, referência na criação de experiências imersivas, aposta em ambientes que transportam crianças e adultos para dentro de seus universos favoritos. De aventuras no mundo bruxo de Harry Potter a encontros emocionantes com Pokémon, passando por viagens marítimas ao lado de Moana e muita diversão com Bluey e Shrek, cada atração é planejada para proporcionar momentos inesquecíveis.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Nosso compromisso é criar experiências que emocionem e encantem, transformando os shoppings em destinos completos de entretenimento para toda a família”, destaca Danielle Paulino, diretora comercial da 2a1 Cenografia.

Os destaques de 2025

Os primeiros meses do ano já trazem um cronograma intenso de ativações pelo Brasil:

Pokémon – Shopping Eldorado (SP) | 21/02 – 22/03

Harry Potter – Goiabeiras (MT) | 14/01 – 27/02

Shrek – Shopping Pátio Maceió (AL) | 16/01 – 03/03

Disney Plus – ParkShopping Brasília (DF) | 10/03 – 06/04

Harry Potter – Shopping São José (PR) | 09/03 – 15/04

Bluey – Shopping Bourbon Porto Alegre (RS) | 14/03 – 14/04

Inovação e excelência em cenografia

Ao longo de seus 25 anos, a 2a1 Cenografia consolidou-se como uma das maiores referências no setor, oferecendo um serviço completo que vai da concepção criativa até a montagem das estruturas. Com mais de 400 shoppings atendidos, a empresa continua expandindo seu legado e garantindo que cada visita a um shopping seja muito mais do que um simples passeio — seja uma experiência mágica e memorável.

Para quem deseja viver momentos incríveis e interagir com seus personagens favoritos, 2025 promete ser um ano de pura diversão nos shoppings de todo o Brasil!