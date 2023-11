Fã de Taylor Swift tem celular roubado, mas ladrão devolve fotos do show

‘Como explicar São Paulo?’, escreveu Lorena Severino ao relator incidente nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@taylorswift Fã teve o celular roubado um dia após show de Taylor Swift em São Paulo



Uma fã de Taylor Swift teve seu celular roubado em São Paulo, um dia após ter ido ao show da cantora. Lorena Severino relatou em seu perfil no X (antigo Twitter) que estava nas proximidades da Avenida Paulista quando um ladrão, que estava de bicicleta, levou seu aparelho. Após o roubo, Lorena descobriu que o ladrão havia acessado seu WhatsApp e, então, ela conseguiu entrar em contato com ele. Em uma tentativa de recuperar o aparelho, a fã de Taylor Swift pediu ao ladrão que pelo menos enviasse as fotos do show. Para sua surpresa, o ladrão respondeu enviando mais de 100 fotos que ela havia registrado durante a apresentação. “Como explicar São Paulo? Fui roubada um dia depois do show da Taylor, sem backup, e ainda não tinha postado nenhuma foto… Eis que o ladrão”, escreveu na postagem em que exibe a conversa.

A história divertiu os internautas, que comentaram sobre o ocorrido nas redes sociais. Alguns usuários do Twitter destacaram a ironia da situação, mencionando que mesmo em um momento de roubo, houve uma espécie de “gentileza” por parte do ladrão ao enviar as fotos. Outros fãs brincaram, sugerindo que o ladrão poderia ter enviado as fotos em alta qualidade. Apesar do susto do roubo, Lorena conseguiu recuperar as lembranças do show de Taylor Swift, graças à atitude inusitada do ladrão. A história serve como um exemplo curioso de como as redes sociais podem proporcionar situações surpreendentes, mesmo em momentos adversos.