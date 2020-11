Fábio Jr. comemora 4 anos de casamento e homenageia esposa

Maria Fernanda Pascucci já foi presidente de um fã-clube do cantor no passado

Reprodução/Facebook Aos 67 anos, o cantor está em seu sétimo casamento



O cantor Fábio Jr., 67 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, neste sábado, 21, uma foto em comemoração aos quatro anos de casamento com Maria Fernanda Pascucci. “Meu bem… Quatro anos! Você inspira o que há de melhor em mim! Parabéns para nós! Te amo muitão! Amém, amor!”, escreveu em homenagem à esposa. Maria Fernanda já foi presidente de um fã-clube do cantor no passado. Este é o sétimo casamento dele. Veja a postagem.

* Com Estadão Conteúdo