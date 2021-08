Fabiula Nascimento e Emílio Dantas anunciam gravidez de gêmeos

Ator escreveu um texto nas redes sociais e revelou o nome dos filhos: Roque e Raul

Reprodução/Instagram Fabiula Nascimento e Emílio Dantas estão juntos há cinco anos



Fabiula Nascimento e Emílio Dantas anunciaram neste domingo, 8, que estão esperando gêmeos. O ator publicou uma foto no Instagram em que mostra a esposa exibindo a barriga pela primeira vez. Ele também revelou o nome dos filhos: Roque e Raul. “Amor imenso. Dividiu. Gemelou, como disse a Andréia na ultra. E tinha EU e tinha TU e tinha CHÃ , PATINHO e LAGARTO e agora tem ROQUE e RAUL. Meus filhos, se preparem para a estória mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o pai estão coçando pra aprender e ensinar”, escreveu Emílio Dantas, que fez um texto com uma bela homenagem para a atriz na rede social. “Feliz dia dos pais. Te amo imenso”, escreveu Fabiula.