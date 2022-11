Aaron Carter tinha ‘obsessão’ pelo irmão, Nick Carter, e implorava por amor, diz amigo

Gary Madatyan disse que o maior desejo do cantor, que morreu aos 34 anos, era de se acertar com a família

Reprodução/Instagram/nickcarter Nick Carter disse que seu amor por Aaron Carter 'nunca desapareceu'



A relação do cantor Aaron Carter com o irmão mais velho, o também cantor Nick Carter, era complicada, mas ele estaria há anos “gritando” pelo amor do integrante do Backstreet Boys. Gary Madatyan, amigo de Aaron, disse ao Page Six que o artista tinha uma “obsessão” por Nick e frequentemente falava que queria se acertar com o irmão. Para Gary, a relação de Aaron com a família e com a noiva, Melanie Martin, foi abalada por causa da sua saúde mental, mas o seu maior desejo era fazer as pazes com as pessoas que ele feriu. O irmão de Nick, que tinha 34 anos, foi encontrado morto em uma banheira no último sábado, 5. Fãs especularam que ele cometeu suicídio, mas a família o amigo de Aaron não acreditam nisso. Gary falou que esperava que Nick desse mais apoio ao irmão. “Não estou dizendo nada de ruim contra ele porque o respeito. Ele é um artista talentoso. Eu o amo, mas Aaron tinha uma obsessão por seu irmão”, comentou. “Ele já havia admitido que abusou de drogas, admitiu que tem problemas de saúde mental, mas ninguém veio apenas segurar sua mão. Não estou aqui para julgar ninguém, mas se meu irmão tivesse uma doença mental, eu nunca colocaria uma ordem de restrição contra ele. Isso foi realmente doloroso para ele. A doença mental não é uma escolha.” Ao comunicar a morte do irmão, o integrante do Backstreet Boys declarou: “Mesmo que meu irmão e eu tenhamos um relacionamento complicado, meu amor por ele nunca desapareceu. Sempre mantive a esperança de que ele, de alguma forma, algum dia, quisesse trilhar um caminho saudável e, eventualmente, encontraria a ajuda de que precisava tão desesperadamente. Às vezes, queremos culpar alguém ou algo por uma perda, mas a verdade é que o vício e a doença mental são os verdadeiros vilões aqui”.