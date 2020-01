Popular nas redes sociais, humorista Abdias Melo sofre derrame

Reprodução/Instagram Humorista é conhecido nas redes sociais por pegadinhas no Instagram



O humorista Abdias Melo, conhecido por pegadinhas nas redes sociais, sofreu um derrame na última sexta-feira (24). A informação foi divulga pelo parceiro Ni do Badoque em seu Instagram nesta segunda (27).

“Gente Abdias teve um derrame sexta-feira e está com metade do rosto paralisado. E com o passar dos dias está piorando, por isso estou sem postar nada, aperreado com toda a situação. Orem por ele por favor”, escreveu Ni do Badoque. Ele também pediu recomendações de neurologistas especialistas em Síndrome de Bell.

No último dia 11, Abdias completou 40 anos e celebrou a data nas redes. “Obrigado meu Deus por ter chegado até aqui. Lhe peço a oportunidade de ainda viver no mínimo mais o dobro que faço hoje!”.

Em fevereiro de 2019, a dupla participou do Pânico na Jovem Pan para contar o início da parceria e comentar sobre o sucesso na internet. Ni do Badoque ficou famoso no Instagram pelas trollagens que faz com Abdias, seu empresário, o que lhe rendeu o apelido de “rei das trollagens”.