Acidente no set de filmagem deixa vários feridos durantre gravação de filme de Eddie Murphy

Estúdio ainda está no processo de coletar informações sobre o que aconteceu e por quê

Michael Tran / AFP Ator norte-americano Eddie Murphy chega para a estreia de "Candy Cane Lane" no Regency Village Theatre em Los Angeles, Califórnia



Um acidente no set de filmagem de um novo filme de Eddie Murphy, deixou várias pessoas ficaram feridas, informaram os estúdios Amazon MGM na terça-feira (23). “Infelizmente, a sequência não saiu como planejado e vários membros da equipe ficaram feridos”, disse um porta-voz. O acidente ocorreu no set de “The Pickup”, uma comédia sobre roubos, no último sábado, durante a gravação de uma sequência de ação. O estúdio “ainda está no processo de coletar informações sobre o que aconteceu e por quê”, acrescentaram, sem fornecer mais detalhes. De acordo com o site especializado Deadline, o acidente ocorreu em um set de Atlanta, no estado americano da Geórgia.

De acordo com o site especializado Deadline, o acidente ocorreu em um set de Atlanta, no estado americano da Geórgia. As segundas unidades geralmente são responsáveis por filmar cenas perigosas e não costumam contar com a participação dos atores principais. A sequência de ação tinha sido ensaiada e “todas as precauções de segurança foram revisadas antes e monitoradas durante a gravação”, afirmou o estúdio. “O bem-estar de toda a equipe e elenco é nossa prioridade, e continuaremos a insistir nos mais altos padrões de segurança da indústria durante a produção”, acrescentou.

*Com informações da AFP