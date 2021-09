Acusado de estupro, ex-BBB Felipe Prior tem audiência antecipada pela Justiça

Arquiteto foi denunciado por três mulheres e o caso repercutiu quando ele estava no ‘BBB 20’

Reprodução/Instagram/felipeprior/21.09.2021 Audiência de Felipe Prior vai acontecer em fevereiro de 2022



A audiência do caso envolvendo o ex-BBB Felipe Prior, que é acusado de estupro por três mulheres, foi antecipada e vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou a informação à Jovem Pan, mas não deu detalhes do processo, pois ele corre em segredo de Justiça. Em nota, o TJ-SP apenas informou que “a audiência de instrução do está marcada para o dia 4 de fevereiro de 2022, às 13h30”. Prior virou réu pelo crime de estupro em outubro de 2020, após ser denunciado por três mulheres, que tornaram o assunto público ao darem uma entrevista para a revista Marie Claire, publicada em abril de 2020. Em agosto, as advogadas das mulheres que acusam o ex-BBB, disseram “que lutam não só para que um abusador seja responsabilizado, mas para que no futuro mulheres possam denunciar agressões sem serem atacadas, revitimizadas e desacreditadas pela sociedade e até por estruturas de Estado criadas para acolhê-las”.

Conforme foi publicado pela revista, os estupros e tentativas de estupro teriam acontecido em 2014, 2016 e 2018 – dentro de um carro e durante os jogos universitário InterFAU, realizado em Biritiba Mirim e Itapetininga. Prior chegou a ser expulso da InterFAU em 2018 após receber denúncias de assédio. O caso ganhou repercussão de fato quando o arquiteto ainda estava confinado no “BBB 20” e as advogadas das vítimas disseram na época que elas não fizeram um Boletim de Ocorrência logo após o estupro por vergonha. Após a publicação da Marie Claire ir ao ar, Prior postou um vídeo nas redes sociais dizendo que estava que “nunca cometeu violência sexual contra ninguém”. “Sou inocente. O que me deixa mais chateado é saber que depois que entrei na casa as pessoas apresentaram uma denúncia pesada contra mim”, declarou.