Início de um sonho, deu tudo errado: Adriano Imperador fica solteiro 10 dias após noivado

Reprodução/Instagram Adriano e Victoria estavam juntos desde dezembro do ano passado



Adriano Imperador está com a vida movimentada na quarentena. Após anunciar o noivado com Victoria Moreira no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, o ex-jogador surpreendeu os seguidores ao dizer que está solteiro no domingo (21), dez dias depois de divulgar os planos de subir ao altar.

“És solteiro. Na pista pra negócio Habib”, escreveu na legenda de uma selfie postada no Instagram. O jogador, de 38 anos, apagou todas as fotos com estudante de Medicina, de 21 anos, mas ela ainda mantém em suas redes sociais as imagens tiradas ao lado do ex-amado.

Adriano e Victoria estavam juntos desde o final de 2019 e passaram o Réveillon juntos. Em janeiro, o casal fez uma viagem romântica para a Itália. Adriano não explicou os motivos da separação.

Victoria celebrou nas redes sociais o anúncio de noivado. “Um casal de joelhos é mais forte que um exército de pé’! Noivos e felizes! Deus é Deus!”, publicou.