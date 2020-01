Alice Braga e Bianca Comparato namoram em segredo há 3 anos, diz jornal

Foto: Reprodução/Instagram / Montagem: Jovem Pan Atrizes se conheceram em 2015 e engataram romance um ano depois



As atrizes Alice Braga e Bianca Comparato mantêm um relacionamento em segredo há três anos, informou o jornal Extra nesta segunda-feira (6).

Sem citar fontes diretas, a publicação afirmou que o namoro era conhecido apenas pelos familiares e pessoas próximas das duas, que se conheceram em 2015 através de amigos em comum.

Discretas e longe dos holofotes, Alice e Bianca raramente aparecem juntas em fotos nas redes sociais. O namoro, segundo o jornal, teria começado em 2016 à distância: Alice mora nos Estados Unidos e ambas passam temporadas entre lá e o Brasil.

No último réveillon, elas foram para Salvador e postaram fotos – separadamente – no show de Anitta. Juntas, um fã conseguiu um registro do casal na Praia da Barra, no Farol, na capital baiana.

Alice mantém, com seu irmão, a produtora Losbragas, a qual é a responsável pela série “3%”, estrelada por Bianca pela Netflix.