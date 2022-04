Alice Wegmann deixa a Globo após 11 anos de emissora: ‘Indo alcançar outros voos’

Atriz, que esteve no elenco de 7 novelas e 4 séries, destacou-se como a vilã Dalila de ‘Órfãos da Terra’

Reprodução/Instagram/alicewegmann Dalila foi uma das personagens marcantes de Alice Wegmann na Globo



A atriz Alice Wegmann anunciou nesta sexta-feira, 8, que rompeu seu contrato fixo com a Globo após 11 anos de emissora. Nas redes sociais, a artista disse que não está se despedindo, pois sente que apenas está transformando sua relação com a empresa de comunicação. “Sou muito grata pelos encontros que tive trilhando esse caminho, pelas coisas que aprendi, pelas oportunidades que me deram. Quantas vidas! Estou indo ali alcançar outros voos e já, já eu volto para contar mais histórias junto com vocês. Foram 11 anos de parceria, sete novelas, quatro séries e incontáveis dias crescendo e aprendendo dentro dessa casa tão acolhedora! Estou feliz demais com essa mudança e muito animada pelo que vem por aí”, escreveu a artista no Instagram.

Alice é mais uma artista que deixa de ter contrato exclusivo com a emissora carioca para abraçar oportunidades no streaming. De acordo com o jornal O Globo, ela será protagonista da telessérie “Segundas Intenções”, da HBO Max. Durante sua passagem pela Globo, a artista protagonizou “Malhação”, esteve no elenco de “A Vida da Gente”, fez a primeira fase de “Em Família”, novela de Manoel Carlos. Um dos seus papéis de maior destaque foi a vilã Dalila, de “Órfãos da Terra”. A saída de Alice para se aventurar em novos projetos foi celebrada por muitos artistas. “Sou seu fã demais, querida! Fiz ‘Órfãos’ e ‘Rensga Hits’ com você e pude acompanhar de perto teu talento, carisma, generosidade e entrega. Já te disse isso! Brilha, brilha, amore”, comentou o ator Mouhamed Harfouch. “Amada, sua carreira e suas escolhas são lindas de acompanhar!! Um dia seremos irmãs ou serei sua mãe definitivamente (risos). Sigo torcendo sempre por você”, escreveu a atriz Regiane Alves. “Voa”, acrescentou a atriz Camila Queiroz.