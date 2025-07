Allan Souza Lima é flagrado em clima romântico com morena no Festival de Inverno do Rio

Recentemente, o artista estava em um relacionamento com a atriz Débora Nascimento

Reprodução/Instagram/@allansouzalima Allan Souza Lima é ex-namorado da atriz Débora Nascimento



Allan Souza Lima, de 40 anos, foi visto desfrutando do Festival de Inverno do Rio de Janeiro em um clima romântico. O ator foi flagrado trocando carinhos com uma mulher, que também apareceu nas redes sociais segurando um buquê que Allan havia mostrado em seus Stories. Recentemente, o artista estava em um relacionamento com a atriz Débora Nascimento. No entanto, em maio, surgiram especulações sobre o término do namoro, especialmente após os dois deixarem de se seguir no Instagram. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou oficialmente sobre a separação.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA