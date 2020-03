Alok cancela turnês na China e EUA por causa do coronavírus

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Alok



O DJ Alok informou, por meio de nota, que vai cancelar suas turnês que seriam realizadas na próxima semana nos Estados Unidos, e em abril, na China, com duração de 15 dias cada uma, para evitar a disseminação do coronavírus.

No comunicado, Alok afirma que vai seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). “O artista ressalta sua prioridade e preocupação com a saúde do seu público, equipe e colaboradores, o que é de extrema responsabilidade em sua carreira”, diz a nota divulgada.

No Instagram, Alok deu mais detalhes sobre os eventos cancelados. “Vocês estão acompanhando tudo sobre o coronavírus certamente e era para eu estar nos Estados Unidos desde ontem (dia 11), mas a turnê inteira foi cancelada por causa do coronavírus”, disse.

“É tudo muito instável porque você vai para os Estados Unidos e podem fechar as fronteiras, eu estou com filho pequeno em casa. Acabou desencadeando como um efeito dominó, todas as minhas festas estão sendo canceladas. E eu super concordo, é a melhor medida a ser tomada nesse momento”, completou Alok.

*Com Estadão Conteúdo