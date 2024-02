Alok mostra cachorro robô da família: ‘Agora somos seis’; assista

DJ publicou vídeo nas redes sociais apresentando o novo integrante; internautas fazem comparação com a série Black Mirror

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO DJ compartilhou em suas redes sociais um vídeo apresentando o novo integrante da família, um cachorro robô



A família de Alok cresceu. Nesta segunda-feira, 26, o DJ compartilhou em suas redes sociais um vídeo apresentando o novo integrante da família, um cachorro robô, e escreveu: “Agora somos 6. Sim, é de verdade. Como ele deveria se chamar?”, questionou. Nas imagens, o cachorro robô aparece interagindo com a esposa de Alok, Romana Novais, os filhos Ravi e Raika, além do outro cachorro da família, o Apollo, um cachorro da raça Samoieda. O robô também mostra que é capaz de reproduzir alguns “truques”. Nas imagens, é possível ele fazer o formato de coração com as “patas dianteiras”, correr atrás de objetos, saltar e mais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O novo integrante da família ainda aparece passeando com Alok e Apollo, sendo guiado por uma coleira.A novidade inusitada chamou atenção dos internautas, que dividiram opiniões sobre o cão robô: “Episódio de Black Mirror cada vez mais próximo”, escreveu um usuário ao DJ, fazendo referência ao episódio “Metalhead”, o quinto da 4ª temporada da série. “Astroboy”, comentou outra, com uma sugestão de nome. “Meda”, concluiu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alok (@alok)

*Com informações de Estadão Conteúdo