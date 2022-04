Amanda Bynes expulsa noivo de casa após achar estoque de crack: ‘Medo do que ele vai fazer’

Protagonista de ‘Ela é o Cara’ também disse que Paul Michael parou de tomar seus medicamentos

Amanda Bynes protagonizou o filme 'Ela é o Cara'



A atriz Amanda Bynes surpreendeu os seguidores ao aparecer nas redes sociais nesta quinta-feira, 28, dizendo que expulsou o noivo, Paul Michael, de casa. “O comportamento dele é alarmante e tenho medo do que ele vai fazer”, declarou a ex-estrela mirim da Nickelodeon. Entre as acusações, a artista afirmou que o parceiro está se drogando e tendo atitudes agressivas. “Paul me disse que parou de tomar seus medicamentos. Olhei para o telefone dele e ele estava vendo pornografia entre mãe e filho. Ele vandalizou a casa da mãe dele, quebrou todos os porta-retratos dela e colocou um salmão debaixo da sua cama”. Conforme divulgado pelo Page Six, a atriz, de 36 anos, disse também que teria encontrado um “estoque de crack” do noivo. “Ele está usando nos últimos meses. Ele precisa de ajuda séria”, enfatizou a protagonista dos filmes “Ela é o Cara” e “Tudo Que Uma Garota Quer”. Paul, que conheceu Amanda em uma reunião do Alcoólicos Anônimos (A.A.), também se manifestou nas redes sociais. Ele declarou que sabe “do que diabos ela está falando” e mandou um recado aos seguidores: “Vocês têm que parar de falar merda… vocês não sabem de nada, porr*”.