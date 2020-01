Assista! Daltônica, Ana Furtado tem a melhor reação ao ver cores pela 1ª vez

Reprodução/Instagram Apresentadora dividiu momento especial com seguidores nesta quarta-feira (22)



Ana Furtado compartilhou com os seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (22), um momento especial para ela. Daltônica, a apresentadora gravou a primeira vez em que usou um óculos específico para enxergar as cores como são.

O daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores. De causa genética, a condição é comumente tratada com a utilização de lentes que possuem filtro de cor.

Ana comentou que tem dificuldade para enxergar, principalmente, as cores verde, vermelha e marrom. Antes de colocar o óculos especial, ela disse que a experiência seria, “no mínimo, muito emocionante”.

Depois de posicionar o acessório e olhar ao redor, a apresentadora ficou, de fato, emocionada. “Nossa, que incrível que o mundo é”, vibrou ela. “Vocês veem assim o mundo?”, questionou para os familiares.

Veja a reação dela abaixo:

