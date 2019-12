Ana Maria Braga elogia música natalina de ‘Adriana Grande’

Reprodução Apresentadora começou programa de Natal animada nesta quarta-feira (25)



A manhã de Natal começou animada no “Mais Você” com Ana Maria Braga e Louro José cantarolando “Santa Tell Me”, de Ariana Grande.

Mas na hora de celebrar a cantora pela música natalina, a apresentadora se confundiu com o nome da artista. “Adriana Grande te acordando agora de manhã”, comentou Ana Maria. Louro José tentou corrigir: “É Ariana”, disse ao fundo, enquanto Ana Maria o ignorou.

Os fãs de Ariana Grande, claro, não se contentaram nas piadas. Veja as melhores reações:

Bom dia e feliz Natal só pra quem foi acordado pela Adriana Grande pic.twitter.com/s2SN5wbY4Z — ric (@thanksric) December 25, 2019

*Santa Tell Me* Ana: "Adriana Grande te acordando agora de manhã" Louro: "É Ariana"#MaisVocê pic.twitter.com/ovrlHRpZru — dɑn • Rɑre is coming (@sen0ritoD) December 25, 2019

Simone e Maraíra ✅

Wandersson e Luísa Sonsa ✅

Adriana Grande ✅ Ana Maria Braga ainda irá superar o Faustão na troca de nomes pic.twitter.com/BusrAtuktW — Jonathan Fernandes (@OJonathanF) December 25, 2019