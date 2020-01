Ana Maria Braga revela câncer de pulmão: ‘Não é passível de cirurgia ou radioterapia’

Apresentadora fez depoimento emocionante ao final de programa e se mostrou confiante com tratamento

Reprodução/Instagram Apresentadora tem férias marcadas para o dia 7 de fevereiro e retorna após o Carnaval



Ana Maria Braga revelou nesta segunda-feira (27) que novamente foi diagnosticada com câncer de pulmão. Em depoimento emocionante ao final do “Mais Você”, ela se mostrou confiante no tratamento já iniciado e pediu apoio dos telespectadores nesta fase.

“Eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado e vocês me deram muita força. Um foi operado e o outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente, eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma, esse é o nome científico dele e é semelhante aos outros, mas mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia”, disse Ana Maria.

Emocionada, a apresentadora de 70 anos agradeceu o apoio dos diretores da TV Globo e o espaço permitido para que ela falasse sobre o assunto, classificado por ela como algo que poderia “modificar a relação” com os fãs.

Ana Maria Braga informou que já iniciou o tratamento, uma combinação de quimio com imunoterapia. “Minha aplicação é de 21 em 21 dias, fiz a última na sexta passada e a próxima será no dia 14. Eu e o Louro já tínhamos férias marcadas para o dia 7 de fevereiro e voltamos depois do Carnaval”, disse ela, garantindo que o recesso já estava agendado e não tem relação com a doença.

“Espero poder estar com vocês até o dia 7. Quero contar com sua força aí do outro lado, seu carinho como sempre e suas orações. Tenho muita fé, tenho uma força que vem de Deus, acredito que vou sair dessa e vou dividindo esses momentos com vocês.”

Assista ao vídeo de Ana Maria Braga: