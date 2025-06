Ana Maria Braga renova votos com marido na Fazenda Primavera

Para a ocasião, Ana escolheu um vestido da renomada estilista Lethicia Bronstein, que refletiu sua conexão com a espiritualidade

Ana Maria Braga, aos 76 anos, celebrou uma cerimônia de bênção de alianças com seu esposo, Fabio Arruda, de 54 anos. O evento ocorreu em sua propriedade localizada em Bofete, no interior de São Paulo, conhecida como Fazenda Primavera, que abrange 376 hectares e conta com uma capela, suítes e uma piscina. Para a ocasião, Ana escolheu um vestido da renomada estilista Lethicia Bronstein, que refletiu sua conexão com a espiritualidade. A apresentadora recebeu diversos elogios de fãs e colegas do meio artístico pela sua escolha de vestuário. O casal já havia se casado em abril, em uma cerimônia íntima que contou com a presença de apenas 50 convidados, incluindo algumas celebridades. O encontro entre Ana e Fábio aconteceu em 2022, durante o período da pandemia. Este matrimônio marca a quinta vez que Ana Maria se une em casamento. Seu primeiro relacionamento foi com o economista Eduardo de Carvalho, com quem teve dois filhos.

Publicado por Sarah Paula

