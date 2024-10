Ana Maria Braga, Sandra Annenberg, Fátima Bernardes e William Bonner prestam homenagem para Cid Moreira

A morte do apresentador aos 97 anos rendeu homenagens de colegas, destacando seu impacto no telejornalismo brasileiro

Reprodução/Instagram@sandra.annenberg.real Foto de arquivo de Cid Moreira ao lado de colegas da TV



A morte de Cid Moreira, aos 97 anos, provocou uma onda de homenagens e tristeza entre diversas personalidades do mundo da comunicação. Britto Jr. foi um dos que se manifestaram, descrevendo Cid como um ícone e o melhor apresentador da história do telejornalismo brasileiro. Sua contribuição para a profissão é inegável e deixou um legado que será lembrado por muitos. Ana Maria Braga também se pronunciou, ressaltando como a voz e o talento de Cid Moreira impactaram várias gerações. Ela expressou sua gratidão pela dedicação do apresentador, que transformou o jornalismo com seu estilo único. A importância de sua carreira é um tema recorrente nas lembranças de seus colegas, que reconhecem o papel fundamental que ele desempenhou na mídia.

William Bonner, âncora do Jornal Nacional, anunciou que o programa fará uma homenagem a Cid, relembrando a experiência de ter apresentado ao lado dele. Bonner destacou a influência que Cid teve em sua própria trajetória, evidenciando a admiração que sempre teve pelo colega. A memória de Cid será celebrada em um espaço que ele ajudou a moldar. Fátima Bernardes também compartilhou suas recordações, mencionando sua primeira aparição ao vivo no Jornal Nacional e a importância da voz de Cid nesse momento. Para ela, a presença de Cid era sinônimo de credibilidade e respeito no jornalismo.

Sandra Annenberg, por sua vez, relembrou sua estreia ao lado de Cid, considerando-o um verdadeiro mestre na arte de apresentar notícias. Sérgio Chapelin, outro grande nome do telejornalismo, elogiou a técnica e o talento de Cid Moreira, afirmando que ele foi o melhor profissional com quem teve a oportunidade de trabalhar.

Confira homenagens abaixo

Publicado Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA