Ana Paula Siebert revela se tem medo de Justus ‘trocá-la’ por mulher mais nova

Influenciadora, que é 33 anos mais nova que o marido, afirmou que tem ‘zero medo’ disso acontecer

Reprodução/Instagram/anapaulasiebert Ana Paula Siebert falou que se Roberto Justus a 'trocar' por outra ele é quem perde



A influenciadora Ana Paula Siebert decidiu interagir com seus seguidores e abriu uma caixinha de perguntas no Instagram na última segunda-feira, 6. Uma das perguntas que chamou atenção foi a de uma pessoa que quis saber se ela tem medo que seu marido, o empresário Roberto Justus, de 67 anos, a “troque por uma mulher mais nova”. “Vixe, Maria… mais nova que eu?! Será, Roberto?”, brincou a influenciadora, de 34 anos. Ana Paula disse que tem “zero medo” disso acontecer. “Se ele trocar, ele perde. Sei a pessoa que eu sou e ele sabe também quem é! Temos que dar motivos para ficar na relação, mas jamais teremos o poder de controlar as vontades de alguém, portanto ter medo não muda nada. Apenas te deixa insegura e ninguém precisa se sentir inseguro em um relacionamento”, comentou. Ana Paula está casada com Justus desde 2015 e, juntos, possuem uma filha, Vicky, de 2 anos. Antes de se casar com a influenciadora, Justus viveu relacionamentos com famosas como Adriane Galisteu, Eliana e Ticiane Pinheiro – com quem foi casado por sete anos.