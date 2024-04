Anderson Leonardo, do Molejo, será enterrado neste domingo no Rio

Aos 51 anos, o vocalista faleceu nesta sexta-feira (26) devido a um câncer inguinal diagnosticado em 2022

Reprodução/Instagram/@cantorandersonleonardo Anderson Leonardo ficou conhecido por sua voz animada no cenário do pagode, com sucessos como 'Cilada' e 'Brincadeira de Criança'



O corpo do cantor e compositor Anderson Leonardo, integrante do Grupo Molejo, será velado neste domingo (28) na capela 9 do Cemitério Parque Jardim da Saudade, localizado em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro, das 10h às 15h30. O enterro ocorrerá logo em seguida. Aos 51 anos, o vocalista faleceu nesta sexta-feira (26) devido a um câncer inguinal, que foi diagnosticado em 2022.

Anderson ficou conhecido por sua voz animada no cenário do pagode, especialmente nos anos 90, com sucessos como “Cilada”, “Brincadeira de Criança” e “Dança da Vassoura”. Suas apresentações e entrevistas eram sempre acompanhadas de risadas, tornando-o uma figura carismática. Em 2016, o Grupo Molejo celebrou mais de 30 anos de trajetória com o lançamento do álbum “Molejo Club”, que combinava a modernização das músicas com os clássicos que marcaram sua história de alto astral.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O câncer inguinal, diagnosticado em Anderson em 2022, é um tipo raro de tumor que afeta o pênis e o ânus. Associado a inflamações prolongadas e possivelmente ao HPV, esse tipo de câncer é mais comum em homens acima dos 50 anos, mas também pode ocorrer em jovens. Os sintomas incluem feridas persistentes, dores locais e presença de sangue ao urinar ou ter relações sexuais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA