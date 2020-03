‘Quem tem Jesus não tem medo da morte’, diz Andressa Urach sobre coronavírus

Andressa Urach fez um post no Instagram nesta segunda-feira (16) sobre a pandemia do coronavírus

Andressa Urach postou uma mensagem no Instagram sobre a pandemia do coronavírus, nesta segunda-feira (16).

Na legenda de uma foto em que aparece sorrindo, a influenciadora disse que as pessoas não precisam ter medo do vírus que causa a COVID-19. “Quem tem Jesus não tem medo da morte”, escreveu.

Depois de ser criticada pela frase, Andressa Urach editou o comentário e esclareceu que não disse para as pessoas pararem de tomar as medidas de precaução para que o vírus não se espalhe mais, como higienizar as mãos.

“Faça interpretação de texto, estamos falando de salvação da Alma”, disse a ex-modelo.

Veja o post abaixo: