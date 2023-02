Andressa Urach diz que ex-marido ‘paga de santinho’, mas a conheceu na prostituição

Modelo ficou irritada com Thiago Lopes após ele a impedir de fazer uma viagem com o filho do casal

Reprodução/Instagram/tnlopes10 Andressa Urach falou que Thiago Lopes a conheceu quando era garota de programa



Novamente em conflito com o ex-marido, Thiago Lopes, a modelo Andressa Urach afirmou que o pai de Leon, seu filho caçula, foi seu cliente na época em que ela se prostituia. O ex-casal se desentendeu recentemente porque Thiago não permitiu que a eterna vice Miss Bumbum viajasse com o filho deles. “Acho tão hipócrita o que meu ex está fazendo porque eu queria perguntar para ele como ele me conheceu. Engraçado, né? Queria que ficasse esse pontinho de interrogação para ele. É tão bom, tão santo, tão puro, tão de Deus… se ele fosse tão de Deus por que será que eu ia estar querendo sair desse relacionamento? Estou em Santa Catarina aproveitando com a minha amiga, que tem um ‘nenenzinho’. Meu filho poderia estar aqui comigo e eu não pude trazer ele porque ele [Thiago] está querendo fazer de tudo para tirar [o Leon de mim]”, disse a modelo nos stories do Instagram.

Andressa também pediu ajuda para dar um flagra no ex-marido. “Quero pedir para as minhas colegas que são garotas de programa. Quando vocês saírem com meu ex-marido, filma ele para mim, por favor, e expõe ele na rede social. Porque ele está aqui pagando de santinho, falando mal de quem é garota [de programa] e paga mulheres, né? Porque ele me conheceu assim, então acho que nada mais justo do que mostrar a verdade. Eu não tenho problema com a verdade, meu livro está aí, vendi mais de 1 milhão de cópias, ‘Morri Para Viver’ virou best-seller”, afirmou a ex-participante de “A Fazenda”. “A verdade sempre aparece, por pior que ela seja.” O casal se separou em novembro do ano passado, mas continuou se encontrando. Em janeiro, Andressa chegou a desconfiar que estava grávida novamente. No entanto, na última sexta-feira, 3, a modelo anunciou o fim definitivo do seu casamento: “Acabou, acabou, não quero mais. E agora é seguir em frente”.