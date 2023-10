Andressa Urach explica por que tatuou um cifrão no rosto

Influenciadora chocou os fãs ao fazer tatuagem inusitada

Reprodução/Instagram Andressa Urach fez uma tatuagem no rosto



Andressa Urach anunciou nesta segunda-feira, 30, que fez uma tatuagem de cifrão no rosto. Através das redes sociais, a ex-participante da “A Fazenda” afirmou que tentou esconder uma mancha no rosto com o desenho. “Eu estava com uma pequena macha no rosto que estava me incomodando e já havia tentado vários procedimentos estéticos para removê-la”, iniciou a ex-Miss Bumbum. Urach, porém, também citou um motivo inusitado para escolher a tatuagem. “Então eu queria tatuar alguma coisa em cima da manchinha. Aí eu pensei: O que eu gosto? Tinha duas opções: coração ou dinheiro. Eu gosto mais de dinheiro”, brincou. A influenciadora ainda afirmou que fará outras tatuagens para disfarçar algumas marcas.