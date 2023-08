Andressa Urach faz rifa com noite de sexo por R$ 1,99

Vencedor do sorteio também terá passagens aéreas, hospedagem em hotel de luxo e alimentação pagos; sorteio também inclui prêmios de até R$ 15 mil para os primeiros colocados

Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial Rifa ainda não tem data para terminar e o sorteio será realizado apenas quando todos os números forem vendidos



A modelo Andressa Urach, 35, está organizando uma rifa que tem como prêmio um encontro com ela. Para participar do sorteio, os interessados deverão pagar o valor de R$ 1,99. Além de ter direito a “um dia inesquecível e único”, como diz o anúncio, o vencedor terá direito às passagens aéreas, hospedagem em hotel de luxo e alimentação inclusas. Além do vencedor, a rifa também dá prêmios para os 2º, 3º e 4º colocados do concurso, com cada um recebendo Pix de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil respectivamente. Para participar, é necessário adquirir 10 bilhetes no mínimo. Até um momento, um interessado comprou 410 bilhetes para concorrer ao encontro com Urach. A rifa ainda não tem data para terminar e o sorteio será realizado apenas quando todos os números forem vendidos. Recentemente, Urach foi alvo de polêmica ao revelar que seu filho Arthur, 18, foi responsável por filmar uma cena de sexo entre a mãe e outra mulher em um motel.