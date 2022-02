Andressa Urach tem parto prematuro, mas bebê nasce saudável

Leon nasceu com 34 semanas e não precisou ir para UTI pediátrica, de acordo com a mãe

Leon é o segundo filho de Andressa Urach e o primeiro com o atual marido



A ex-modelo Andressa Urach deu à luz a seu segundo filho nesta sexta, 11. O menino, que recebeu o nome de Leon, nasceu prematuramente, com 34 semanas, devido à mãe sofrer com problemas de pressão durante a gestação – uma gravidez completa varia entre 37 e 42 semanas. Contudo, o bebê passa bem e não precisou ficar na UTI do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, onde nasceu. De acordo com uma postagem de Andressa nas redes sociais, Leon nasceu às 20:07, pesando 2,495 kg e medindo 46 cm. “Nosso Leon nasceu! 34 semanas de gestação. Significado do nome Leon: Valente como um leão”, comemorou a mãe. Urach já é mãe de Arthur, que tem 17 anos, e Leon é seu primeiro filho com o atual marido, Thiago Lopes.

