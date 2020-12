Anel de noivado de Ariana Grande tem um valor estimado em R$ 3,8 milhões

Cantora postou o anel nas redes sociais e os fãs acreditam que Dalton Gomez fez uma homenagem ao avô dela

Reprodução/Instagram/arianagrande Ariana Grande mostrou o anel de compromisso nas redes sociais



A cantora Ariana Grande causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais ao mostrar seu anel de noivado. A artista usou as redes sociais para compartilhar que tinha dito “sim” ao pedido de casamento feito pelo namorado, o corretor de imóveis Dalton Gomez, mas o que chamou atenção foi aliança que, segundo divulgado pelo site britânico Mirror, possui um valor estimado em US $ 750 mil (cerca de R$ 3,8 milhões). Outro detalhe que não passou despercebido pelos fãs é que o anel, além de contar um diamante, possui uma pérola similar ao de um anel que a artista ganhou de sua avó. Em 2014, ela fez um post mostrando esse anel e dizendo que sua avó Nonna mandou fazer o acessório com a pérola do alfinete que seu avô usava na gravata. “Esse anel é tudo! Amo você”, postou a cantora Demi Lovato. “Meu Deus, estou tão feliz por Ariana. O fato de Dalton ter pensado nisso. Ariana realmente acreditava que ela nunca amaria novamente e ela encontrou alguém que fez um anel de noivado com o broche de seu avô”, comentou um fã. “O significado por trás do anel é tão bonito. Ariana sempre terá um pedaço de seu avô com ela”, escreveu outro. Aos 27 anos, este é o segundo noivado de Ariana, que viveu um breve relacionamento com Pete Davidson em 2018.