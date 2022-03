Angélica expõe pela primeira vez que sofreu violência sexual: ‘Fiquei petrificada’

Apresentadora contou que foi violentada por um grupo de franceses durante uma sessão de fotos que fazia para divulgar a música ‘Vou de Táxi’

Reprodução/YouTube/ Mina Bem Estar Angélica revelou que foi vítima de violência sexual aos 15 anos



A apresentadora Angélica falou pela primeira vez sobre um episódio de violência sexual que sofreu quando tinha 15 anos. A artista, que atualmente tem 48 anos, contou que estava em Paris, na França, fazendo uma sessão de fotos para divulgar o hit Vou de Táxi quando foi violentada. Enquanto realizava uma sessão de fotos na rua, um grupo de jovens franceses se aproximaram e perguntaram quem ela era e as pessoas que estavam no local explicaram que Angélica era uma apresentadora brasileira. “O fotógrafo falou para eles ficaram do meu lado para fazer umas fotos. Estava atrás de um táxi amarelo e vieram todos aqueles meninos [para perto de mim]. Quando o fotógrafo falou que éramos do Brasil, eles foram chegando perto e ficaram se esfregando em mim. Você fica meio sem reação. Um dos meninos, não sei qual porque fiquei parada, ficou passando a mão na minha bunda, em mim inteira. Eu estava atrás de um táxi, ninguém estava vendo e não fiz nada, fiquei petrificada”, disse Angélica em entrevista ao canal do YouTube “Mina Bem Estar”.

A mulher de Luciano Huck lamentou o fato de não ter conseguido reagir e explicou que, além de ser muito nova, estava em outro país e não conseguia entender o que os franceses falavam. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Angélica falou que esse tipo de violência é muito comum e, sabendo o quanto é difícil tocar nesse assunto, ela decidiu compartilhar esse relato pessoal. O intuito da apresentadora é incentivar outras mulheres a quebrarem o silêncio e expor casos semelhantes. “Não é no sentido de se expor ou polemizar esse assunto, é de estarmos juntas em uma luta”, explicou. “Até hoje me pergunto o motivo de ter ficado tanto tempo em silêncio, minimizando uma dor terrível. Hoje, com meu amadurecimento, consegui ter voz e forças para relatar sobre o ocorrido.”