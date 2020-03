Angélica revela que fez ultrassom em clínica veterinária

A apresentadora passou e desmaiou durante a gravação do programa ‘Estrelas’ na Bahia

Reprodução/Instagram Angélica e a filha, Eva



A apresentadora Angélica fez uma revelação inusitada no programa “Que História É Essa Porchat?”, apresentado por Fábio Porchat. Quando estava grávida de seis meses da filha mais nova, Eva, ela realizou um ultrassom em uma clínica veterinária.

A artista estava gravando uma temporada do seu programa de entrevistas, o “Estrelas”, em Trancoso, na Bahia, quando passou mal após um jantar por volta das 23h.

Ela estava acompanhada do marido, o apresentador Luciano Huck, e toda a equipe do programa, e contou que comeu muito e acabou desmaiando no restaurante. “Eu acordei, parece que fiquei bastante tempo desacordada, com pessoas ao meu redor. Eles juntaram cadeiras e me deixaram deitada, com aquele barrigão”, contou Angélica.

Depois de ser atendida por um médico que estava no local, foi recomendado que ela realizasse um ultrassom. A equipe do programa encontrou um local, mas era uma clínica veterinária. “A produção, eficientíssima, conseguiu, me botaram no carro, a gente foi, a gente tava passando o carro, ele parou e eu olhei ‘clínica veterinária'”, disse a apresentadora.

Angélica foi examinada por um veterinário, que realizou o ultrassom. “Me botaram naquela maca de cachorro, no caso cadela, naquela que é prateadinha, geladinha”, brincou Angélica. Mesmo assim, a apresentadora foi examinada e estava tudo bem. Após a situação curiosa, ela ainda acabou vomitando na clínica antes de ir embora.

*Com Estadão Conteúdo