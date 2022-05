Angélica usa vestido grifado no ‘Domingão’ e valor impressiona; saiba quanto

Apresentadora fez parte do júri artístico da ‘Dança dos Famosos’ no programa de Dia das Mães

Reprodução/Instagram/angelicaksy Angélica usou um vestido de R$ 18 mil no 'Domingão com Huck'



A apresentadora Angélica participou do “Domingão com Huck”, no último domingo, 8, e o que chamou a atenção de muitos telespectadores foi o vestido midi escolhido pela artista. Justinho no corpo e com estampa em animal print, a peça é da grife italiana Dolce & Gabbana. Em lojas virtuais, o vestido está sendo vendido pelo valor de R$ 18 mil. Angélica participou do programa especial de “Dia das Mães” comandado pelo marido, o apresentador Luciano Huck, e compôs junto com Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe do ator Paulo Gustavo, o júri artístico da “Dança dos Famosos”. Durante a atração, a apresentadora recebeu uma homenagem dos filhos: Joaquim, de 17 anos, Benício, de 14, e Eva, de 9.

Huck também não poupou elogios à mulher: “Minha parceira de caminhada, amor da minha vida, muito obrigado por estar aqui [no programa] hoje. Ela me faz um homem melhor, um pai melhor, um filho melhor”. A desenvoltura de Angélica na atração dominical também gerou muitos comentários sobre o fato dela estar afastada da televisão. O último projeto da artista na Globo foi o “Simples Assim”, programa que foi exibido por um curto período nos sábados à tarde, em 2020. “Eu queria entender pq a dona Globo insiste em manter a Angélica fora do ar, é uma excelente comunicadora, deveria sim estar comandando algum programa”, comentou um seguidor. “Angélica merecia mais reconhecimento da Globo, ela nasceu para TV”, escreveu outro. “Angélica belíssima e querida pelo público, Globo deixou na geladeira à toa”, acrescentou mais um.