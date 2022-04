Angelina Jolie surpreende ucranianos com visita a crianças feridas e voluntários em Lviv

Chefe do governo regional disse que a artista ficou comovida com as histórias que ouviu; a estrela americana esteve em um centro médico, um internato, uma estação de trem e um café

EPA/Lviv Regional State Administ Angelina Jolie visitou crianças ucranianas em Lviv



A atriz Angelina Jolie está na cidade de Lviv “para ajudar os ucranianos” e, neste sábado, 30, a artista americana esteve em um centro médico, um internato, uma estação de trem e um café, segundo informaram jornais e autoridades da Ucrânia. A agência Unian divulgou um vídeo da estrela em uma cafeteria nesta cidade, na região oeste do país, no qual ela aparece vestida informalmente com calça e casaco cinzas e uma mochila nas costas, falando com algumas pessoas e dando um autógrafo a uma mulher que se aproxima dela. A intérprete de Malévola é embaixadora do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), mas a agência Unian afirma que esta viagem foi feita de forma pessoal.

Na cidade, a atriz visitou um centro médico onde crianças feridas por um ataque russo com mísseis em Kramatorsk estão sendo tratadas e falou com voluntários e evacuados, segundo anunciou no Facebook o chefe do governo regional de Lviv, Maxim Kozitsky, citado pela Ukrinform. “Suas histórias a comoveram profundamente. Uma criança inclusive pôde contar à senhora Jolie sobre os seus sonhos”, escreveu Kozitsky. Além disso, segundo ele, a Angelina visitou um internato, onde conversou e tirou fotografias com os alunos e também prometeu voltar. O governante observou que a atriz também falou com voluntários que prestam assistência médica e psicológica na principal estação ferroviária de Lviv.

“Ela agradeceu a eles pelo seu trabalho. Ela disse que, como mãe, está muito consciente da complexidade dos desafios que enfrentam, especialmente quando se trata de ajudar as crianças. Ela falou com pessoas que conseguiram deixar as áreas de hostilidades e elas disseram que, devido a ações terroristas russas, perderam tudo”, relatou o político. Segundo Kozitsky, a visita “foi uma surpresa para todos”. “Muitas pessoas que viram a senhora Jolie na região de Lviv não podiam acreditar que era realmente ela. Mas, em 24 de fevereiro, a Ucrânia mostrou a todo o mundo que temos muitas coisas incríveis. É muito valioso que tenhamos o apoio de pessoas deste nível”, ressaltou.

*Com informações da EFE.