Anitta assume namoro com produtor canadense e brinca: ‘Cadê meu presente?’

Cantora publicou vídeo em que aparece na cama com Murda Beatz; depois da piada, fez reflexão sobre relacionamentos

Reprodução/Instagram/anitta Anitta pediu que mulheres estejam em relacionamentos com homens que as tratem como deusas



A cantora Anitta aproveitou o Dia dos Namorados para assumir um relacionamento com o produtor musical canadense Murda Beatz neste domingo, 12. Em uma série de vídeos postados nos stories do Instagram, Anitta aparece deitada na cama com Murda e brinca com ele pedindo presente. “Bom dia. Hoje é Dia dos Namorados no Brasil”, disse Anitta para o namorado. “Valentine’s Day no Brasil”, respondeu o produtor, citando como a data é nomeada em outros lugares do mundo, onde costuma ser celebrada em 14 de fevereiro. Anitta riu e perguntou se ele estava usando um aplicativo para entender o que ela falava, antes dela perguntar: “Cadê meu presentes?”.

Na sequência, Anitta compartilhou uma reflexão para as mulheres que a seguem, afirmando que elas devem estar com quem as faça se sentir uma pessoa incrível. “Dia dos namorados no Brasil. Não aceite menos que alguém que te trate como uma rainha todos os dias (não só quando o calo aperta e estão prestes a te perder). Namore alguém que te faça sentir a mulher mais incrível e única do mundo inteiro, que respeite quem você é e não tente mudar nada sobre isso. Que te apoie, te admire, te faça seguir em frente com seus sonhos. Que não se importe com o que você já fez ou deixou de fazer, que se importe com o hoje. Que faça questão de tudo que é importante para você. Que aceite seus defeitos. Namore com alguém que te faça andar na rua sabendo que você é amada para cara%*# e idolatrada como uma deus, pois não merecemos menos que isso. Feliz dia dos namorados, Murda Beatz”, escreveu a estrela da música.