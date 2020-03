Anitta passeia de bicicleta pelas Maldivas: ‘Ângulo e pose, óbvio’

Reprodução/Instagram Anitta está de férias nas Ilhas Maldivas



De férias nas Ilhas Maldivas, Anitta está se esbaldando pela região. Na noite de domingo (8), a cantora mostrou um passeio de bicicleta bem ao seu estilo: de fio de dental e bumbum pra cima.

“Ângulo e pose, óbvio”, admitiu na legenda da sequência de fotos acrescentando a hashtag “Toma-lhe férias”.

Ontem, a funkeira também já tinha compartilhado algumas imagens das férias paradisíacas em suas redes sociais, mostrando um resort luxuoso, na beira da praia. “Pensa num paraíso? Multiplica por mil. Estou nele. Que sonho!”, escreveu em uma sessão de fotos sentada em uma areia branquíssima.

Coincidentemente, o empresário Gabriel David, com quem Anitta está se relacionando desde o início do ano, publicou stories nas Ilhas Maldivas, com fotos e vídeos muito parecidos com os dela.

Eles estão hospedados no hotel de luxo LUX South Ari Atoll Resort & Villas, onde reservas para duas pessoas chegam a custar a partir de R$ 2 mil a diária.