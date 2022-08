Anitta diz que vitória no VMA fez justiça contra criminalização do funk: ‘Dia importante para todo o país’ 

Cantora venceu prêmio na categoria de ‘Melhor Clipe Latino’ com a música ‘Envolver’; carioca também foi a primeira brasileira a cantar no evento

A cantora Anitta ainda não assimilou a sua conquista no “VMA 2022″. Na manhã desta segunda-feira, 29, a artista usou as redes para agradecer pela vitória na categoria “Melhor Clipe Latino” na premiação americana com o clipe de “Envolver“. “Eu prometi que viria aqui dizer algo, eu não dormi direito, ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu na última noite. Estou no caminho de casa e só queria agradecer a todos, especialmente aos meus fãs pelo quão feliz estou. Para quem não é brasileiro, é muito difícil entender o que aconteceu ontem, mas o meu país sempre passou por momentos socialmente insanos. Muitas pessoas não sabem, mas eu nasci e cresci em uma favela, uma comunidade, lugares pobres do Brasil. Por todos nós, eu penso que para 80% ou 90% das pessoas em meu país, as coisas são tão impossíveis”, desabafou. Larissa, seu nome de batismo, fez menção ao funk e exaltou a cultura brasileira. “As pessoas que costumavam fazer funk no passado eram presas e eu prometi que um dia eu mudaria isso, hoje eu fiz isso acontecer. Eu sou latina, também canto em espanhol, mas o Brasil tem uma cultura completamente diferente, um mundo diferente, era considerado impossível. Sou a primeira pessoa a conquistar isso no meu país. Quando se nasce onde eu nasci, é inimaginável. Costumamos crescer sem perspectiva de futuro, eu sempre quis provar que era possível e hoje consegui isso. Só queria dizer que hoje foi um dia importante para todo o país”, concluiu. Anitta foi a primeira artista brasileira solo a ser indicada e vencer o VMA. Antes dela, Any Gabrielly, do grupo Now United, concorreu pela categoria “Melhor Grupo”, mas não venceu. A premiação é decidida pelo voto popular.