Anitta e Luísa Sonza se apresentam no primeiro jogo oficial da NFL no Brasil

Anitta e Luisa Sonza serão as artistas brasileiras que se apresentarão no primeiro jogo da NFL realizado no Brasil, entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. O evento acontecerá na Neo Química Arena, localizada em São Paulo, nesta sexta-feira (6) . Luisa Sonza ficará responsável por cantar o hino nacional, enquanto o cantor Zeeba fará a interpretação do hino dos Estados Unidos. A performance de Anitta será o destaque do show do intervalo, onde a artista promete animar o público com seus grandes sucessos, incluindo “Envolver” e “Bellakeo”.

A expectativa é alta para as apresentações, que prometem trazer um toque especial ao evento esportivo, além de poder contar com a participação especial de The Weekend, que se apresena no Morumbis amanhã (7), porém a liga não confirmou a parceria. A transmissão do jogo será realizada por meio de várias plataformas, incluindo ESPN, RedeTV e CazeTV no YouTube.

O início da partida está agendado para as 21h15, no horário de Brasília. A apresentação de Luisa Sonza está programada para ocorrer entre 20h50 e 21h15, enquanto Anitta deve subir ao palco por volta das 22h. Este evento marca um momento histórico para a NFL, que pela primeira vez realiza um jogo em solo brasileiro, unindo o esporte americano à cultura musical do Brasil.

Publicado por Fernando Keller