Na pista! Anitta faz conta no Tinder no meio de show; veja o perfil

Reprodução/Instagram Anitta está no Tinder!



Anitta está à procura de um novo amor e, para isso, resolveu usar um método mais moderno: o aplicativo de paquera Tinder. A cantora, durante show no sábado (25), no Rio de Janeiro, mostrou o seu perfil em cima do palco, diante da multidão que a assistia.

“Vocês vão achar aqui a Anitta. Calma, que estou aprendendo a mexer. Fiz o Tinder, hein, gente. Quem quiser ficar comigo e ver o que acontece, estou no Tinder. Fizeram ali no camarim, vou melhorar [o perfil] depois”, falou, para delírio do público.

Mais tarde, Anitta usou seu Instagram para falar um pouco sobre sua decisão: “Fiz um Tinder no meio do palco, apenas! Vocês ficaram me enchendo tanto meu saco, meus amigos também. Acabou o show, inclusive foi incrível, obrigada a todos os participantes, meus amigos, todas as marcas… mas, agora, vou aprender a mexer nesse Tinder.”

Confira fotos do perfil da estrela: