Resolução de Ano Novo: Fãs pedem que Anitta faça menos feats em 2020

Reprodução/YouTube "Explosão", faixa lançada com MC Kevinho, foi apenas uma das parcerias da cantora em 2019



Anitta teve um ano agitado e, durante as reflexões de fim de ano, os fãs começaram a contar quantas parcerias musicais a cantora fez em 2019. No total, foram mais de 30 músicos convidados para lançar feats com a funkeira somente neste ano.

Grande parte dessas parcerias foram para o álbum visual “Kisses“, lançado em abril por Anitta. Antes e depois, no entanto, a cantora continuou a lançar novidades, incluindo faixas com Madonna e Black Eyed Peas.

Para os fãs, o tempo e dinheiro de Anitta seriam melhores investidos em trabalhos mais produzidos. A divulgação também foi outro ponto que deixou a desejar. A tag #AnittaGoSolo nas redes sociais pede que a cantora desacelere o ritmo de parcerias em 2020 e foque mais em trabalhos sozinha, que com a divulgação correta podem alcançar números mais volumosos para a artista.

Anitta ainda não se manifestou sobre o assunto, mas já está certo o lançamento de parcerias para ano que vem, incluindo faixas gravadas com Cardi B e Pharrell Williams.

Veja a repercussão na web:

O dinheiro que ela investiu em música DESNECESSÁRIA em 2019, poderia ter feito um acordo com a Madonna e financiado e clipe de Faz Gostoso, isso sim seria o ÁPICE DA CARREIRA! @anitta #AnittaGoSolo

pic.twitter.com/arljXrvEBF — luquinha. (@anittaplay) December 28, 2019

Só queria um trabalho solo, como Paradinha, Medicina, Veneno, bem trabalhados, divulgados. Ai que saudades…#AnittaGoSolo

pic.twitter.com/3WFc1xVMcP — junin (@anittzbang) December 28, 2019

Até uma parece uma Line Up de um festival né? Mas não, é a lista de pessoas que a anitta colaborou esse ano kk.

Eu demais essa mulher, espero que ela se toque que essa ideia de overdose de música não é nada saudável.#AnittaGoSolo pic.twitter.com/vRqCdEoY18 — Anitta Stan (@anitta_stan) December 28, 2019

Nem os fãs aguentam mais tanto feat. Eu como ouvinte também quero que a Aninha lance músicas SOLO, igual Veneno, Paradinha e Bang, vulgo as melhores da carreira. #AnittaGoSolo pic.twitter.com/F5PPCLaZZu — Lu (@demisignature) December 28, 2019