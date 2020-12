Anitta mata a curiosidade dos fãs e revela se já escolheu a calcinha do réveillon

Cantora falou que está impressionada com a quantidade de gente que quer saber sobre a sua peça íntima

Enquanto esperava para fazer mais um teste de Covid-19, a cantora Anitta resolveu gravar alguns stories dizendo que tem muita gente curiosa para saber com que calcinha ela vai passar o réveillon. “Está todo mundo me perguntando, amigas, pessoas na internet, loucura real. Eu nem imaginei, mas está todo mundo me perguntando qual calcinha que eu vou virar o ano. [Querem saber] qual a cor da calcinha que eu virei do outro ano para esse e qual a calcinha que eu vou [usar para] virar nesse ano”, explicou. Para matar essa curiosidade, a cantora decidiu contar qual cor escolheu para a virada de 2019 para 2020 e disse que não sabe qual escolher este ano. “Bom, ano passado eu virei o ano com uma calcinha nude, agora, esse ano eu não faço a menor ideia”, comentou Anitta rindo. Vale lembrar que a artista virou assunto em 2017 quando disse que tinha passado a virada sem calcinha, pois estava com a roupa de um show que fez na data. Depois disso, muitos fãs da artista passaram a brincar nas redes sociais dizendo que esse era o segredo do sucesso dela e que fariam o mesmo no réveillon: não usar a peça íntima.