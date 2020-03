Anitta e Paola Carosella aparecem em lista das mulheres mais poderosas do Brasil

Foto: Reprodução/Forbes/Victor Affaro Montagem: Jovem Pan Revista Forbes selecionou as 20 mulheres mais poderosas do país em 2020



Anitta e a chef Paola Carosella, também jurada do “Masterchef”, foram selecionadas entre as 20 mulheres mais poderosas do Brasil em lista feita pela revista Forbes, que foi divulgada nesta quarta-feira (4).

A publicação chega às bancas na próxima semana com entrevistas completas de todas as escolhidas. “A seleção conta com empresárias, executivas, gestoras, artistas, chef, jornalista, empreendedora social, que contaram suas histórias inspiradoras”, diz o texto que revela os 20 nomes.

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, é um dos destaques da lista ao posar para a revista três dias antes de dar à luz a segunda filha, Bella. “Eu consegui gerar um impacto bastante positivo por causa do meu inconformismo e da minha vontade de encontrar soluções, sem me importar com o grau de dificuldade da situação”, afirmou à Forbes.

No Instagram, Anitta celebrou a conquista. “Ser considerada uma das mulheres mais poderosas do país, depois de tudo que passei, é um respiro de alívio e sensação de realização”, escreveu a cantora ao agradecer pelo título.

Veja quem são as 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2020:

– Cristina Junqueira (Cofundadora do Nubank)

– Adriana Barbosa (Empreendedora social)

– Andrea Marques de Almeida (Diretora de finanças e relações com investidores da Petrobras)

– Anitta (Cantora, compositora e empresária)

– Camila Coutinho (Influenciadora digital e empresária)

– Carolina Ignarra (Cofundadora da Talento Incluir)

– Claudia Woods (Diretora geral da Uber)

– Daniela Cachich (VP de marketing da PepsiCo Foods Brasil)

– Fernanda Feitosa (Criadora e diretora da SP-Arte)

– Joyci Lin (CEO da GO Eyewear)

– Marcia Barbosa (Doutora em física eleita para a Academia Mundial de Ciências)

– Maria Cristina Peduzzi (Presidente do Tribunal Superior do Trabalho)

– Marina Kaufman (Empresária e diretora de marketing da Vivara)

– Natalia Mota (Pesquisadora do Instituto do Cérebro e criadora do Sci-Girls)

– Natalie Klein (Fundadora da NK Store)

– Neca Setubal (Socióloga)

– Paola Carosella (Chef, empresária e jurada do MasterChef)

– Patricia Bonaldi (Estilista e empresária)

– Renata Lo Prete (Jornalista da Rede Globo)

– Tereza Cristina Dias (Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e empresária)