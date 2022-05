Anitta participa do MET Gala pela segunda vez e aposta em vestido roxo com pérolas

Cantora compareceu ao evento que teve como tema ‘Na América: Uma Antologia da Moda’

Um dos maiores eventos de moda do mundo, o MET Gala é desejado por muitos. Neste ano, a cantora Anitta participou pela segunda vez consecutiva. A dona do hit “Envolver” usou um vestido de Moschino by Jeremy Scott, construído de cetim duchese de ombros caídos em gola em formato de coração e babados na cintura, arrematado com um fio de pérolas drapeado. O tema do MET Gala 2022 foi “Na América: Uma Antologia da Moda”. O designer que vestiu Anitta já trabalhou com Madonna, Cardi B e Katy Perry no mesmo evento. Em 2021, a cantora vestiu um modelo preto de Peter Dundas, escolhido pela própria Anna Wintour, e foi acompanhada do designer de sandálias Alexandre Birman. O evento deste ano tem como anfitriões Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda.

