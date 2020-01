No aniversário de 37 anos, Sandy ganha declaração do marido: ‘Namoradinha’

View this post on Instagram

Minha guriazinha fazendo mais um aniversário… e de novo tamo junto! A primeira vez que fui na casa dessa guria foi na festa de 16 anos dela. DEZESSEIS ANOS… 😬 A festinha foi tri e tal e depois a gente entrou madrugada a dentro conversando, batendo papo. É óbvio que nós éramos pessoas completamente diferentes naquela noite (se for honesto, a gente mal e mal era “pessoa”, né?) mas tinha alguma coisa ali que eu vejo até hoje quando a gente conversa. É um olhar atento, atencioso, verdadeiro, que ouve o que tu fala com uma intensidade diferente, um brilho no olho, uma empolgação quase infantil quando conta alguma coisinha que ela gosta… Nosso relacionamento deu mil voltas, várias idas e vindas mas vira e mexe eu sinto o encantamento que nasceu naquela noite 21 anos atrás e que ainda tá vivinho aqui. Se alguém merece todos os clichês de aniversário é tu, namoradinha. Te amo tudo que dá e mais uns 32%.