Anne Hathaway revela que sofreu aborto enquanto atuava em monólogo: ‘Foi difícil manter isso em segredo’

Reprodução/Instagram/@annehathaway Anne Hathaway



A atriz Anne Hathaway surpreendeu os fãs ao revelar que sofreu um aborto espontâneo em 2015, quando estrelava Grounded, monólogo off-Broadway. “Foi difícil demais manter isso (em segredo) quando eu estava no palco fingindo que estava tudo bem”, disse a artista durante entrevista para a revista Vanity Fair. Ela explicou que os amigos mais próximos sabiam do ocorrido. Na peça em que estava atuando, sua personagem dava à luz no palco, o que dificultou o processo para ela. Apesar de revelar tudo só agora, ela já havia abordado o assunto de maneira discreta no anúncio da gravidez de seu segundo filho, Jack, em 2019.

“Para todos que estão passando pelo inferno da infertilidade e da concepção, saibam que não tive uma linha reta ou linearidade para qualquer uma das minhas gestações”, escreveu a atriz em um foto compartilha em preto e branco nas redes sociais. À Vanity Fair, Anne z explicou a escolha de suas palavras, afirmando que sentiu muita tristeza ao tentar engravidar. “Dada a dor que senti ao tentar engravidar, teria sido falso postar algo tão feliz quando sei que a história tem muito mais nuances do que isso para todos”. Anne é mãe de Jonathan, de quatro anos, e de Jack, de quatro, do casamento com o ator Adam Shulman.