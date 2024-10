Antonia Fontenelle é inscrita na dívida ativa por não pagamento de indenização a Felipe Neto

Antonia Fontenelle foi inscrita na Dívida Ativa por não pagar indenização de R$ 77 mil a Felipe Neto após ofensas em redes sociais.

Reprodução/Jovem Pan News Antônia Fontenelle foi a convidada do programa Morning Show em fevereiro de 2022



A Justiça do Rio de Janeiro decidiu inscrever Antonia Fontenelle na Dívida Ativa da Fazenda Pública devido à falta de pagamento de uma indenização que totaliza quase R$ 77 mil, devida a Felipe Neto. A apresentadora foi notificada e teve um prazo de cinco dias para apresentar bens ou explicar como pretendia quitar a dívida, mas não respondeu à solicitação. A condenação de Fontenelle ocorreu após ela ter se referido a Felipe Neto de maneira pejorativa, chamando-o de “canalha” e “câncer da Internet” em uma postagem feita em julho de 2020. Na ocasião, ela alegou que o influenciador estava ensinando jovens a acessar a deepweb e incentivando menores a criar canais no YouTube. O juiz responsável pelo caso considerou que as declarações da apresentadora ofenderam os direitos de Neto. Além da indenização, Fontenelle já possui um débito com o Estado, que soma R$ 8.241,39, referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Essa situação financeira pode complicar ainda mais a sua condição, uma vez que a dívida ativa pode resultar em restrições e complicações legais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA