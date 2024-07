Antonio Banderas visita Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro

Acompanhado pelo ex-BBB Babu Santana, o ator espanhol se mostrou à vontade, interagiu com os moradores e registrou os momentos com sua própria câmera

Montagem: Instagram/ @jovempanentretenimento Nos stories, Babu compartilhou um clique com o astro: "Bem-vindo ao Vidigal"



O ator espanhol Antonio Banderas surpreendeu os moradores do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (3). Durante a visita, ele aproveitou para conhecer o grupo de teatro “Nós do Morro”. Nas redes sociais, o “Nós do Morro” também compartilhou imagens de Antonio Banderas visitando o local. Acompanhado pelo ator e ex-BBB Babu Santana, Banderas se mostrou à vontade nas ruas do Vidigal, interagindo com os moradores e registrando momentos com sua própria câmera. Nos stories, Babu compartilhou um clique com o astro: “Bem-vindo ao Vidigal”, escreveu o brasileiro. Dentre diversos compromissos no Brasil desde o último domingo, o ator veio ao país especialmente para divulgar a sua nova linha de perfumes, “The Icon Banderas”, que tem a atriz Agatha Moreira, como uma das estrelas da campanha. Já no próximo domingo (7), o ator será um dos jurados da final do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

Veja as fotos: