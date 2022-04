Após 18 anos, Jennifer Lopez está noiva de Ben Affleck pela segunda vez

Casal se relacionou pela primeira vez entre 2002 e 2004 e chegaram a noivar, mas terminaram antes do casamento

Reprodução/Twitter Jennifer Lopez fez um vídeo no twitter para avisar que a novidade sobre o noivado estava na sua newsletter pessoal



A cantora Jennifer Lopez, de 52 anos, está noiva do ator e diretor Ben Affleck, de 49 anos, pela segunda vez. O casal se relacionou pela primeira vez entre 2002 e 2004 e chegaram a noivar, mas terminaram antes do casamento. Em junho do mesmo ano, J-Lo se casou com o cantor Marc Anthony, com quem teve dois filhos, os gêmeos Emme e Maximilian. O matrimônio dos dois acabou em 2014. Antes de retomar a relação com Ben Affleck, a cantora se relacionou por quatro anos com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, cujo noivado terminou em abril do ano passado. Logo depois de anunciar que não estava mais com Alex, a cantora foi vista com Ben novamente e as especulações começaram. O anúncio oficial da volta do casal foi feito no dia do aniversário de 52 anos de Jennifer Lopez, em 24 de julho de 2021.

J-Lo anunciou o segundo noivado com Ben nesta sexta-feira, 8, na sua newsletter pessoal, mas confirmou a informação à revista People. Agora, ela inseriu um emoji de anel no seu perfil no Twitter. Ben Affleck foi casado por 13 anos com a atriz Jennifer Garner, com quem teve três filhos: Violet, Seraphina e Samuel. Antes de J-Lo, o ator e diretor namorou a também atriz Ana de Armas por pouco menos de um ano e o fim da relação aconteceu em janeiro de 2021.