Após ‘BBB 22’, Laís e Gustavo rejeitam presença de Arthur Aguiar em jantar de noivado

Casal comentou sem rodeios quem convidaria para o evento, que ainda não possui uma data próxima

Reprodução/Instagram/gustavo_marsengo Laís Caldas e Gustavo Marsengo falaram quem do 'BBB 22' convidaram para jantar de noivado



Formando no “BBB 22”, o casal Laís Caldas e Gustavo Marsengo decidiu manter um relacionamento fora da casa mais vigiada do Brasil. O participante da Casa de Vidro disse que o noivado com a médica deve acontecer só daqui uns anos, mas eles já comentaram quais ex-BBB’s eles convidariam para o evento durante uma conversa com o youtuber Matheus Mazzafera. O casal respondeu “com certeza” quando foram questionados se chamariam Tiago Abravanel e Jade Picon. Eles também disseram que convidariam Paulo André, Linn da Quebrada, Eliezer, Jessilane, Vyni, Douglas Silva e Pedro Scooby.

Sobre Naiara Azevedo, Gustavo disse que convidaria, mas Laís declarou que não. “A gente ficou de conversar, eu fui atrás e até hoje estou esperando ela me chamar para conversar. Então, até agora eu não chamo”, contou a médica. Natália, o casal disse que talvez chamaria, já o campeão da edição, o ator Arthur Aguiar, ficou de fora da lista. Ambos disseram que não convidariam o marido de Maíra Cardi. No “BBB 22”, Laís se aliou a Jade e teve um confronto direto com Arthur. Eles trocaram farpas em vários Jogos da Discórdia e Gustavo, que fazia parte do grupo em que o ator integrava, chegou a bater de frente com ele em uma votação para que a namorada não fosse indicada ao paredão.