Após condenação por calúnia, ex de Ana Hickmann ironiza decisão com postagem nas redes; veja o post

O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, publicou neste domingo (15) uma mensagem irônica nas redes sociais, dias após ser condenado por calúnia contra o apresentador Edu Guedes, atual companheiro de Ana. Na publicação feita em seu perfil no Instagram, Correa compartilhou uma imagem gerada por inteligência artificial com semelhanças físicas à ex-esposa e reproduziu um texto com tom sarcástico, escrito por sua advogada, Mara Damasceno.

A postagem apresenta uma narrativa em que uma mulher afirma querer ver o ex-companheiro preso “não importa o motivo”, e afirma que usaria o sistema judiciário para alcançar esse objetivo. “Quero vê-lo atrás das grades”, diz um trecho do texto, que também menciona acusações de agressão física, classificadas como parte de uma suposta tentativa de manipulação: “Sim, tentei sustentar a narrativa da agressão. Fiz de tudo: chorei, dramatizei, posei de vítima. Não colou”.

A publicação insinua que a personagem do texto estaria motivada por ressentimento e desejo de vingança, sem considerar as consequências para o filho do ex-casal. “Filhos superam, ou não. Não é problema meu”, diz outro trecho.

A decisão judicial que motivou a reação de Correa o condenou a três anos de prisão e ao pagamento de R$ 60 mil por danos morais a Edu Guedes. Ele também é alvo de outros processos movidos por Ana Hickmann. Apesar do tom irônico, Alexandre Correa não cita diretamente o nome da ex-mulher no texto publicado. Ainda assim, a publicação foi interpretada como uma crítica indireta à apresentadora.

Veja o post de Alexandre

Publicado por Felipe Dantas