Após crítica de Carla Diaz, Leo Bittencourt pede desculpas por ‘piada’ sobre caso Richthofen

Atriz e intérprete de Suzane disse que se sentiu ‘desrespeitada como mulher e profissional’ com a publicação do colega: ‘Não vou me calar’

Reprodução / Instagram @leobiteco

O ator Leonardo Bittencourt ‘usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1º para se desculpar por ter compartilhado uma “piada” sobre os filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais“, ambos baseados no crime cometido por Suzane Von Richthofen e os irmãos Cravinhos. A publicação comentada por Bittencourt mostra o cartaz de um dos longas, com ele e a atriz Carla Diaz, que interpretou Suzane, acompanhado da frase “Topa Tudo por B*ceta”. No Twitter, Leonardo compartilhou a postagem com a legenda “Aí é foda”. O conteúdo dividiu os internautas e levou a uma série de críticas ao ator, especialmente porque a piada motivou comentários a respeito do corpo da atriz Carla Diaz, que aparece na imagem. Com a repercussão, a ex-BBB se posicionou na rede social afirmando que se sentiu desrespeitada. “Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega!”, escreveu.

Após as críticas, Leonardo Bittencourt apagou a postagem e pediu desculpas pela publicação. “Do fundo do meu coração, jamais imaginei que isso pudesse ser ofensivo. Eu não tenho nada a fazer além de pedir desculpa, ouvir e não repetir. Triste de verdade com o rumo que isso tomou. Mais uma vez, desculpas”, disse no Twitter. O ator afirmou ainda que precisa “aprender ainda a lidar com a responsabilidade de ter mais exposição”. “Fui inconsequente, irresponsável e estendo meu pedido de desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas”, completou.

Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer uma limpa por aqui…

Sempre me pedem para vir no tt, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso. — Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) October 1, 2021

Do fundo do meu coração, jamais imaginei que isso pudesse ser ofensivo. Eu não tenho nada a fazer além de pedir desculpa, ouvir e não repetir. Triste de verdade com o rumo que isso tomou. Mais uma vez, desculpas. — Leo Bittencourt (@Leobiteco) October 1, 2021