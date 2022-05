Após polêmica com Anitta, Zé Neto diz que ‘nunca quis incitar o ódio’

Através de publicações em seu Instagram, cantor sertanejo disse que só queria mostrar um ponto de vista diferente

Reprodução/Instagram?@zenetotoscanooficial Artistas se envolveram em polêmica durante a semana



O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, voltou atrás e se desculpou após criticar Anitta em um show. Em uma série de vídeos e um texto publicado em seu Instagram neste sábado, 21, Zé Neto disse que nunca quis incitar o ódio e que só queria mostrar um novo ponto de vista. “É muito fácil atacar alguém e ver o povo vibrar com isso. Nunca foi essa a minha intenção. Só quis mostrar um outro ponto de vista. Mas respeito a opinião de cada um. Entendi que o ódio não trás nada a ninguém”, disse o cantor, que continuou: “Nunca quis instigar o ódio, mas aprendi uma lição com tudo que passamos: cada um carrega a sua dor e cada um tem sua razão”. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a plateia de um show da dupla Zé Neto e Cristiano xingando a cantora Anitta. Em gravação compartilhada por fãs no Instagram, é possível ver parte dos fãs gritarem, em coro: “Ei, Anitta, vai tomar no c*”, durante apresentação dos sertanejos em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nesse momento, o cantor interrompe a plateia e, sem mencionar o nome da cantora, pede “reza por essas pessoas”. “Gente, não precisa. Vamos rezar por essas pessoas e que Deus abra a mente delas e que elas entendam”, disse o cantor. O show aconteceu na sexta-feira, 20.